Игрок «Пари НН» Калинский рассказал, какую команду Гончаренко ставит в пример

«Какие команды Гончаренко ставит в пример? “Аталанту”. Понятно, он не говорит, что мы должны играть прям так же. Всё равно у нас свой подбор игроков, под который подстраивается тактика. Но как образец он нам демонстрирует именно то, что делает Гасперини в “Аталанте”, — приводят слова Калинского “Известия”.