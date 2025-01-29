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Стала известна позиция Хесуса Медины по возможному уходу из «Спартака»

27-летний парагвайский вингер Хесус Медина не хочет покидать московский «Спартак», однако клуб ищет варианты продолжения карьеры для футболиста. Об этом сообщает Metaratings.

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, главный тренер «Спартака» Деян Станкович не против ухода игрока, если клуб подпишет нового вингера. Медина выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне парагваец провёл 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2026-го.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Спартак