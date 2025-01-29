Стала известна позиция Хесуса Медины по возможному уходу из «Спартака»

По информации источника, главный тренер «Спартака» Деян Станкович не против ухода игрока, если клуб подпишет нового вингера. Медина выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне парагваец провёл 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2026-го.