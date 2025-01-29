Новый глава «Фонбета» назвал неожиданностью задержание предшественника

По его словам, смена генерального директора никак не скажется на работе с партнерами «Фонбета». «Что касается моей работы в компании — я тут с самого основания. Со всеми нашими партнерами мы на связи в ежедневном режиме. Обсуждаем новые проекты, продолжение сотрудничества с теми, у кого истекают контракты. У нас большое количество планов и идей на 2025 год — предстоит много работы», — добавил Линев.