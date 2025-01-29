В РФС отреагировали на задержание бывшего вице-президента организации

Анохин занимался развитием футбола в России в разных должностях на протяжении более 20 лет. Он организовал Федерацию пляжного футбола России, был президентом Московской федерации футбола (2013−2022), вице-президентом и членом исполкома РФС (2016−2022), а также работал генеральным директором подмосковных «Химок» (с сентября 2020 года по ноябрь 2021-го).