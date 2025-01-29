Литвинов назвал деньги главной проблемой молодых футболистов в России

— На твой взгляд, почему младшее поколение менее спортивное? Это проблема гаджетов?
— Да. Я считаю, что да. Это все развивается вокруг футбола. Я не говорю про спорт. Говорю про какие-то гаджеты, интересы детей. Они правда очень сильно мешают. У нас не было такой возможности, условно, прийти в компьютерный клуб и поиграть. Не было такого интереса и такого ажиотажа, учитывая, что в социальных сетях это все рекламируется и все это пропагандируют. Поэтому я думаю, это одна из основных проблем. Раньше какой интерес был у всех детей? Выйти на футбольную площадку, зимой на хоккейную.
— Это довольно странно от тебя звучит. Ты рос в 2000-е и 2010-е. Неужели у тебя не было гаджетов?
— Не было.
— В 2012 году у тебя не было айфона?
— Не было.
— В 2015-м?
— В 2015-м, может, и был уже.
— Странно. Ты молодой парень. Твое детство было еще 10 лет назад.
— У меня не было особо никаких гаджетов, учитывая, что у родителей не было возможности купить. Не было такого интереса ко всему этому. Первые гаджеты, когда появлялись кнопочные телефоны, на них можно было поиграть. Мы жили в Воронеже. Особо не было возможности у всех купить детям. И никто не видел в этом смысла, наверное. Потому что по обычному кнопочному телефону мог позвонить и сказать, что я там.
— Что тебе надо сделать, чтобы не упустить свой талант?
— Основное это не отвлекаться на все остальное, что не связано с футболом. И верить, что скоро все получится и все наладится в стране.
— В чем главная проблема молодого российского футболиста?
— Как раз в этом.
— В чем?
— Окружающие факторы влияли на него.
— Какие факторы?
— Деньги, какие-то интересы другие, которые мешают футболу. Мешает режиму, мешает профессионализму твоему.
— Ты часто встречал своих сверстников футболистов, которые много сидят в баре?
— В Премьер-Лиге нет. Я не знаю. Я не отвечаю за всех, но у нас в команде точно нет таких. Понятное дело, кто-то может отдохнуть во время отпуска, во время выходного. Но так в основном все это понимают и у нас есть штрафы. Все следят за этим.
— Ты где таких встречал?
— Могу сказать, что многие ребята, которые закончили с футболом, это как раз им помешало. Я помню очень много талантливых ребят. В Воронеже у меня талантливые ребята были. По рассказам друзей, были супермегаталантливые, от которых все ждали только достижения огромных высот. Получилось так, что на них повлияло это, — сказал Литвинов в интервью Нобелю Арустамяну.