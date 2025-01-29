Литвинов назвал деньги главной проблемой молодых футболистов в России

— Да. Я считаю, что да. Это все развивается вокруг футбола. Я не говорю про спорт. Говорю про какие-то гаджеты, интересы детей. Они правда очень сильно мешают. У нас не было такой возможности, условно, прийти в компьютерный клуб и поиграть. Не было такого интереса и такого ажиотажа, учитывая, что в социальных сетях это все рекламируется и все это пропагандируют. Поэтому я думаю, это одна из основных проблем. Раньше какой интерес был у всех детей? Выйти на футбольную площадку, зимой на хоккейную.