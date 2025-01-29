«Взятка в 50 миллионов»: у бывшего вице-президента РФС большие проблемы

Для пляжного футбола в стране он сделал действительно много. Создал национальную федерацию, учредил первый официальный чемпионат России. При Анохине сборная стала одним из мировых лидеров. Не забывал и о родном «Строгино». Уже в статусе директора клуба познакомился с Виталием Мутко. Затем на протяжении девяти лет возглавлял Московскую федерацию футбола. Но всегда давал понять: зарабатывает он не футболом. При этом Анохин подчеркивал, что к бандитским кругам отношения не имеет.