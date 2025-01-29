«Взятка в 50 миллионов»: у бывшего вице-президента РФС большие проблемы

Правоохранительные органы задержали генерального директора букмекерской компании «Фонбет», бывшего члена исполкома и вице-президента РФС Сергея Анохина. РИА Новости Спорт рассказывает о скандале с когда-то главным человеком в российском пляжном футболе.
«Осужден не был»
Анохин с середины нулевых неразрывно связан с пляжным футболом. Сам он выступал за «Строгино» и даже становился чемпионом России. Но спортивная карьера — скорее для души. Анохин всегда тяготел к бизнесу. До прихода в спорт активно занимался кинопроизводством. Даже сочинил криминальный роман! Но экранизировать не получилось. А вот книга с говорящим названием «Самки» вышла в 2008 году.
«Книга о нелегкой жизни людей как в 90-е, так и в 2000-е. Людей, которые постоянно живут в атаке». На вопрос, не на личном ли опыте основан сюжет, Анохин отмечал: «Вопрос немного провокационный. Я занимался социологическим изучением, занимался изучением охранного бизнеса, потому что у меня есть охранная компания. Поэтому общался с рядом людей. Опыт, скорее, отсюда».
Именно этой книгой во время конференции РФС в 2015 году размахивал с трибуны один из главных недругов Анохина — возглавлявший РФС Николай Толстых. Чей «импичмент» Анохин тогда и инициировал.
Для пляжного футбола в стране он сделал действительно много. Создал национальную федерацию, учредил первый официальный чемпионат России. При Анохине сборная стала одним из мировых лидеров. Не забывал и о родном «Строгино». Уже в статусе директора клуба познакомился с Виталием Мутко. Затем на протяжении девяти лет возглавлял Московскую федерацию футбола. Но всегда давал понять: зарабатывает он не футболом. При этом Анохин подчеркивал, что к бандитским кругам отношения не имеет.
«Не сидел и осужден не был. Я не бандит. Ноу криминалити», — заявлял он в интервью «Советскому спорту».
Анохин был всегда близок и к миру шоу-бизнеса. Его вторая жена — экс-солистка «Блестящих» Анна Дубовицкая. В бытность вице-президентом культурного фонда «АРТЭС» оброс огромным количеством знакомств. Александр Досман, Валентин Юдашкин, Жанна Фриске, Владимир Винокур, Александр Розенбаум — это лишь маленькая часть из тех фамилий, о которых Анохин упоминал в интервью.
Вслед за Садыговым
В планах Анохина был и футбольный проект вроде «Ред Булла». Вместе с партнерами планировал создать международный холдинг во главе с клубом из Англии. Первым шагом на их пути стал словенский клуб «Целе». Также планировалось включение в состав клуба из России. Но пандемия и последующая специальная военная операция поставили на проекте крест.
В сентябре 2020 года Анохин возглавил «Химки». На посту главного тренера подмосковной команды Игорь Черевченко в том же году сменил Дмитрия Гунько. Клуб сохранил место в премьер-лиге, а по итогам сезона-2020/21 и вовсе занял восьмое место. Это стало рекордным для «Химок» результатом в элите российского футбола.
Кстати, именно Анохин привлек в «Химки» Туфана Садыгова, которого в декабре 2024 года отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Садыгов и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированным с соучастниками. Далее обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материалы ущерб в особо крупном размере. В январе же его отпустили под залог. Но теперь проблемы начались уже у Анохина.
С 2022 года Анохин занимал должность генерального директора компании «Фонбет». Да, ему пришлось покинуть исполком Российского футбольного союза. Но при этом его букмекерская контора заключила с РФС беспрецедентный контракт. И при непосредственном участии Анохина произошли революционные реформы в системе проведения Кубка России по футболу. Сначала новый формат многие восприняли скептически. Критика лилась со всех сторон. Но затем нововведения прижились.
Уголовное дело
Во вторник в СМИ появилась информация о задержании Анохина. «Предварительно, речь идет о сумме 50 миллионов рублей, которую Анохин пытался дать правоохранителю. Получатель средств также задержан», — пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Компания «Фонбет» незамедлительно выступила с заявлением: Анохин пост генерального директора уже не занимает, ушел с должности в январе. Решив «сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола». А исполняющим обязанности директора букмекерской компании станет Константин Линев, занимающий должность исполнительного директора и руководителя по правовым вопросам.
Правоохранительные органы задержание бизнесмена подтвердили. «Сейчас с Сергеем Анохиным проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела. Предварительно, по делу проходят несколько фигурантов. Уголовное дело связано с коррупционным преступлением», — сказал собеседник РИА Новости.
Сергей Смышляев