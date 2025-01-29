Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Константин Генич высказался о скандальной ситуации с Бителло в «Динамо»

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о ситуации вокруг атакующего полузащитника московского «Динамо» Бителло. Ранее хавбек не явился на зимние сборы бело-голубых в назначенные сроки и подключился к команде лишь 26 января.

Источник: Чемпионат.com

«Думаю, что Бителло останется в “Динамо” как минимум до лета. На мой взгляд, его не нужно штрафовать. Будь я руководителем “Динамо”, не штрафовал бы. Попутал бес. Это будет не хороший пример [для остальных], но будет хорошим примером со стороны “Динамо”, хорошим жестом…

Что они относятся человечно, прекрасно понимают, что бес попутал игрока, что его ввели в заблуждение, манипулировали. [Стоит] показать остальным, что да, не надо пропускать сборы, не надо выкручивать руки клубу, но клуб всегда готов выслушать, найти компромисс и продолжить сотрудничество.

Сумеет ли агент и Бителло убедить «Динамо» в том, что надо переподписать контракт на улучшенных условиях? Учитывая уровень его игры, вклад в игру «Динамо», он точно заслужил повышение зарплаты. На сколько бы я увеличил ему зарплату? На € 500 тыс., да. Начнём с € 1,7 млн, а дальше — прогрессивная история«, — сказал Генич в выпуске “Коммент. Шоу”.

Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь