Константин Генич высказался о скандальной ситуации с Бителло в «Динамо»

«Думаю, что Бителло останется в “Динамо” как минимум до лета. На мой взгляд, его не нужно штрафовать. Будь я руководителем “Динамо”, не штрафовал бы. Попутал бес. Это будет не хороший пример [для остальных], но будет хорошим примером со стороны “Динамо”, хорошим жестом…
Что они относятся человечно, прекрасно понимают, что бес попутал игрока, что его ввели в заблуждение, манипулировали. [Стоит] показать остальным, что да, не надо пропускать сборы, не надо выкручивать руки клубу, но клуб всегда готов выслушать, найти компромисс и продолжить сотрудничество.
Сумеет ли агент и Бителло убедить «Динамо» в том, что надо переподписать контракт на улучшенных условиях? Учитывая уровень его игры, вклад в игру «Динамо», он точно заслужил повышение зарплаты. На сколько бы я увеличил ему зарплату? На € 500 тыс., да. Начнём с € 1,7 млн, а дальше — прогрессивная история«, — сказал Генич в выпуске “Коммент. Шоу”.