Константин Генич высказался о скандальной ситуации с Бителло в «Динамо»

Сумеет ли агент и Бителло убедить «Динамо» в том, что надо переподписать контракт на улучшенных условиях? Учитывая уровень его игры, вклад в игру «Динамо», он точно заслужил повышение зарплаты. На сколько бы я увеличил ему зарплату? На € 500 тыс., да. Начнём с € 1,7 млн, а дальше — прогрессивная история«, — сказал Генич в выпуске “Коммент. Шоу”.