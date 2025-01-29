В матче «Акрон» — «Урарту» произошла стычка с участием Артёма Дзюбы

После одного из единоборств защитник армянского клуба грубо, с использованием ненормативной лексики обратился к Артёму. Нападающий следом отправил оппонента на газон. После небольшой потасовки игра продолжилась, судья никого не наказал, а участники потасовки пожали друг другу руки. После инцидента Дзюба был заменён. Во встрече с «Урарту» он отметился голевой передачей.