Миллионы долларов при обыске и несколько задержанных. Новые детали в деле Анохина

Также функционер добавил, что с компанией все будет в порядке: «Что касается моей работы в компании — я тут с самого основания. Со всеми нашими партнерами мы на связи в ежедневном режиме. Обсуждаем новые проекты, продолжение сотрудничества с теми, у кого истекают контракты. У нас большое количество планов и идей на 2025 год — предстоит много работы».