Карпин рассказал, какой самый необычный подарок получил от супруги

— Самый необычный и неожиданный — видеопоздравление от моего любимого актера. Она сделала и переслала мне его. Но самое сильное — когда я это посмотрел и послушал, я сказал: «Это кто?» Актер был в гриме, я не узнал и сначала не подумал, что это возможно. А когда она сказала, я офигел. Это Даниил Воробьев. У него все роли, которые я видел, обалденные. Но самое главное — они все разные. И в роли бандита, и наркомана, и доктора. И все сделаны идеально.