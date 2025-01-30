Чем Галицкого взбесили богатые русские. «С этим варварским обычаем пора кончать»

«Еще не выросло поколение богатых людей, которое понимает, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью о том, что количество денег у нее, наверное, будет достаточно ограниченным, потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, все прочее. Базу новую для клуба строим. И дочь согласилась со мной. Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И ты должен отдавать этому обществу», — говорил Галицкий.