Чем Галицкого взбесили богатые русские. «С этим варварским обычаем пора кончать»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий известен своими яркими высказываниями. Бизнесмен никогда не лезет за словом в карман и частенько радует журналистов и болельщиков огненными прямыми цитатами.
Так, Галицкий неоднократно заявлял, что в своем деле старается придерживаться определенных идеалов и частенько критиковал коллег, которые мыслят иначе.
«Еще не выросло поколение богатых людей, которое понимает, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью о том, что количество денег у нее, наверное, будет достаточно ограниченным, потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, все прочее. Базу новую для клуба строим. И дочь согласилась со мной. Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И ты должен отдавать этому обществу», — говорил Галицкий.
Доставалось от него и олигархам.
«Какая у нас куча олигархов? У нас куча несчастных людей, которые навалили на себя активов, при этом они ничего не создали и они в этом ничего не понимают до сих пор. Ну, как — человек это не выстрадал. Ему это досталось в результате несложных комбинаций. Ждать от него, что при этом он будет фантастически этим управлять — невозможно», — говорил владелец «Краснодара».
Однако особенно сильно в свое время Галицкий прошелся по богатым соотечественникам, которые отправляют детей учиться за рубеж. Вот почему он жестко их раскритиковал.
«У богатых русских принято отдавать детей пораньше в Лондон на учебу. То есть ты лишаешь себя самого лучшего и важного в жизни — общения с детьми. Ради того, чтобы они там чувствовали себя своими. Это какой-то комплекс советского загранкомандировочного, который не может изъясниться в супермаркете. Так пусть хоть дети смогут. В результате дети за границей не становятся своими. А возвращаясь домой, уже не понимают, не чувствуют Россию, а только презирают ее. Это варварский обычай. Нужно с этим кончать», — говорил Галицкий.
Как показала жизнь, эти слова бизнесмена с делом не разошлись. Его дочь после окончания школы даже не покидала город. Полина Галицкая окончила Кубанской государственный университет по специальности «Экономика» и осталась жить в Краснодаре.
Николай Соников