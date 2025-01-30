Великолепная шестерка: как клубы РПЛ готовятся к Зимнему кубку в Абу-Даби

В отечественном футболе зимняя пауза — матчи РПЛ возобновятся только в конце февраля. А до тех пор все 16 клубов лиги покинули Россию, чтобы подготовиться к рестарту в комфортных условиях. Кто-то уехал в Турцию, кто-то тренируется в Катаре или ОАЭ. Некоторые команды не просто тренируются, но и развлекают болельщиков — так, 30 января в Абу-Даби начнется Winline Зимний кубок РПЛ. Для фанатов, заскучавших по чисто российским матчам, турнир станет спасением. А для команд — возможностью подготовиться в крутых условиях.
Почти традиция
Разные товарищеские соревнования с российскими клубами проводятся уже несколько лет, впервые подобную историю провернули еще в 2019 году. Но конкретно Зимний кубок постепенно становится традиционным: нынешний турнир в Абу-Даби — уже третий подряд.
Дебютировал ивент зимой 2023 года в крайне простом формате. Четыре участника — «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» — соревновались в одной группе. Занявший первое место по итогам трех туров забирал победу, тогда успех праздновали красно-белые.
Они же забрали кубок на следующий год. Но тогда организаторы добавили изюминку в турнир, сделав его международным: кроме «Спартака» и «Ростова» пригласили казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Иностранные гранды в итоге не справились с конкуренцией. Тот же «Спартак» разбомбил обоих — забросил шесть безответных мячей казахстанцам и пять — клубу из ОАЭ. Хорошая результативность в итоге помогла забрать победу на турнире.
Зимний кубок — 2025 станет третьим и, судя по масштабу и интересу организаторов, не последним.
Формат прокачали
Товарищеский турнир в 2025-м — не просто междусобойчик на четверых, а по-настоящему конкурентное состязание. Участников теперь шесть, их поделили на две группы — занявшие первое место в каждой выходят в финал, остальные будут биться за третье и пятое место соответственно. В первой группе — «Спартак», «Краснодар», «Динамо». Во второй — «Зенит», ЦСКА, «Ростов».
На турнире дебютируют сразу три клуба: «Зенит», ЦСКА и «Динамо» в Зимнем кубке участвуют впервые. «Краснодар» однажды уже выступал в Абу-Даби, а вот «Спартак» и «Ростов» — настоящие ветераны зимних баталий.
Расписание уже известно: весь срок проведения — с 30 января по 11 февраля; групповой этап — с 30 января по 7 февраля; плей-офф (матчи за третье и пятое места) — 10 февраля; финал — 11 февраля.
На каждый матч турнира продаются билеты. Стоимость — около $5.
Новички на поле и топ-матчи
К товарищеским матчам и турнирам отношение разное. Некоторые тренеры (например, Валерий Карпин) их откровенно ни во что не ставят и считают такой же подготовкой, просто публичной. Но у болельщиков, конечно, другой взгляд. У них интриг хватает.
Да, пока с точки зрения переходов трансферное окно зимы-2024/25 очень слабое: из шести участников пятеро вообще без новичков. Мощно закупился только «Зенит», потративший десятки миллионов евро на усиление.
Но кто сказал, что обновление Сергея Семака не представляет интереса? Вообще-то, к сине-бело-голубым переехал один из самых перспективных нападающих Бразилии Луис Энрике. Зимний кубок для него — отличная возможность показать, чего стоили разговоры о нем и цена, которую за него заплатили (около €0 млн).
Плюс турнир будет идти почти две недели — есть уверенность, что за это время к «Динамо», «Спартаку», «Краснодару», ЦСКА и «Ростову» подъедет «свежая кровь». Ее можно будет оценить тут же, в Абу-Даби. Разговоров о потенциальных усилениях хватает: к красно-белым сватают сразу нескольких топовых нападающих, армейцы ждут своих бразильцев, а «Динамо» и «Ростов» по ходу Зимнего кубка могут обменяться полузащитником Глебовым.
Онлайн-оценка трансферов в отличном качестве и боевых условиях — пожалуй, одно из главных преимуществ товарищеского турнира. Причем как для болельщиков, так и для тренеров (как бы они не ворчали) — обычные закрытые «товарняки» со слабыми соперниками всё же мотивируют футболистов чуть меньше.
Зимний кубок — российская Суперлига, турнир для лучших. За исключением «Локомотива», организаторы привезли в Абу-Даби самые топовые команды России, любой матч между которыми представляет спортивный интерес.
Уже на групповом этапе болельщиков ждут жаркие встречи — «Спартак» против «Краснодара» (никогда не бывает скучно), «Зенит» против ЦСКА (всегда бьются насмерть) и даже старейшее дерби страны — красно-белые против «Динамо». С таким календарем командам хочешь не хочешь, но придется стараться, а значит болельщиков ожидает классное зрелище. И это только групповой этап, а ведь еще три матча, включая финал, пройдут в плей-офф.
Кто победит?
Повторимся, вопрос победы на товарищеских турнирах для многих тренеров обычно не стоит — у них в приоритете подготовка к официальным играм, поэтому счет им не важен, специалисты решают свои задачи. И всё же для болельщиков (в ожидании официальных встреч) имя победителя играет роль.
Тем более состав соперников сумасшедший. Те же «Спартак» и «Зенит» ранее особо не пересекались в товарищеских соревнованиях, участвовали в разных и при этом почти всегда выигрывали. Теперь им предстоит сойтись друг против друга — неплохая интрига, пусть и на локальном, товарищеском уровне.
Не менее интересно, как выступят другие команды — «Динамо», «Краснодар», «Ростов», ЦСКА. В конце концов, впереди вторая, важнейшая половина сезона, и даже такая мелочь, как удачное выступление на турнире, может эмоционально зарядить команду и в итоге помочь весной.
С нынешней ситуацией в турнирной таблице РПЛ (там всё очень плотно) Зимний кубок приобретает всё более важное значение. Так что следим за главным событием зимней паузы — уже с 30 января.
Артем Белинин