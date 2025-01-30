Великолепная шестерка: как клубы РПЛ готовятся к Зимнему кубку в Абу-Даби

Уже на групповом этапе болельщиков ждут жаркие встречи — «Спартак» против «Краснодара» (никогда не бывает скучно), «Зенит» против ЦСКА (всегда бьются насмерть) и даже старейшее дерби страны — красно-белые против «Динамо». С таким календарем командам хочешь не хочешь, но придется стараться, а значит болельщиков ожидает классное зрелище. И это только групповой этап, а ведь еще три матча, включая финал, пройдут в плей-офф.