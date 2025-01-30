«Зенит» отдает большие деньги за цель «Спартака»! Саласар — прямая замена Клаудиньо

До 15 лет Родриго воспитывался в школе «Альбасете», а затем переехал в академию «Малаги». В этом клубе центральный полузащитник и доводился до профессионального уровня. Что касается выбора сборной, то Родриго позвали в уругвайскую молодёжку, и он принял предложение. А в июне 2023-го сбылась его мечта — повторить путь отца и сыграть за главную национальную команду. Легендарный аргентинский тренер Марсело Бьелса вызвал Саласара на товарищеский матч с Никарагуа. Дебютировал Родриго впечатляюще — оформил дубль и помог своей сборной одержать крупную победу со счётом 4:1. Но, как ни удивительно, больше Бьелса Саласара не вызывал. Хотя хавбеку понравился разговор с тренером.