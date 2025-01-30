Мощный разогрев перед рестартом сезона! Что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ

Третий розыгрыш Winline Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в четверг в столице ОАЭ Абу-Даби. В нем примут участие шесть клубов из верхней части турнирной таблицы чемпионата России — петербургский «Зенит», московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», а также «Ростов» и «Краснодар».
О Зимнем кубке РПЛ
Как и в предыдущие годы, все матчи турнира пройдут в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Вместимость домашней арены местной «Аль-Вахды», за которую в прошлом сезоне на правах аренды выступал полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, составляет около 15 тысяч зрителей.
Победителем двух предыдущих розыгрышей турнира становился «Спартак». В 2023 году «красно-белые» в борьбе за первый, хоть и неофициальный, трофей года обошли «Краснодар», «Ростов» и «Сочи», а в 2024-м — «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Предстоящий розыгрыш Зимнего кубка РПЛ станет первым для «Зенита», ЦСКА и «Динамо».
О формате турнира
В этом году матчи товарищеского турнира пройдут с 30 января по 11 февраля. За счет увеличения числа клубов организаторы смогли разделить участников на две группы по три команды.
В группу А вошли «Спартак», «Динамо» и «Краснодар».
В группу B — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».
На групповом этапе каждая команда проведет по два матча. После этого ставшие третьими клубы сыграют за пятое место, занявшие вторые места разыграют «бронзу», а победители групп поборются за главный трофей.
О главном зимнем новичке РПЛ
Самым ярким новичком зимнего трансферного окна в РПЛ стал 24-летний полузащитник Луис Энрике, перешедший в «Зенит» из бразильского «Ботафого». Портал Transfermarkt оценивает сделку в 33 млн евро. Эта сумма делает трансфер южноамериканца одним из пяти самых дорогих в истории чемпионата России. Ниже оказались даже такие глыбы как Данни и Самуэль Это’О.
Формат сделки с «Ботафого» хорошо знаком боссу «Зенита» Александру Медведеву по работе в хоккейном СКА. «Сине-бело-голубые» подписали яркого новичка, но попрощались с полузащитниками Венделом и Артуром. Первый вернется на родину после завершения сезона-2024/25 в РПЛ, а второй уже стал игроком «Ботафого».
Тезка главного тренера французского «ПСЖ» уже успел дебютировать за «Зенит», но 45 минут в проигранной контрольной встрече против московского «Динамо» (1:3) — слишком мало, чтобы судить о том, как Луис Энрике адаптировался в новой команде. Турнир в Абу-Даби должен помочь тренерскому штабу «сине-бело-голубых» вписать нового бразильца в командные построения.
Что еще происходит на трансферном рынке
Отдельного внимания заслуживает бразильский полузащитник «Динамо» Бителло. В середине января он пропустил медосмотр в Москве и большую часть проходившего в Катаре первого зимнего учебно-тренировочного сбора. Бителло воссоединился с одноклубниками за день до его завершения.
Ранее издание Globo сообщало, что бразилец хочет покинуть «Динамо» и вернуться на родину, так как испытывает дискомфорт из-за продолжающейся СВО. Сам игрок опроверг эту информацию. Как бы то ни было, «Динамо» направило бразильским командам заявление, в котором говорилось о недопустимости проведения переговоров с игроком без санкции со стороны московского клуба. Один из ключевых игроков «бело-голубых» не смог сбежать в Бразилию. Теперь, если уход Бителло и состоится, то только на устраивающих «Динамо» условиях.
Чтобы понимать, насколько мало событий на трансферном рынке РПЛ этой зимой, достаточно сказать, что вторую по дороговизне покупку осуществил не кто-то из участников Зимнего кубка РПЛ, а дебютант лиги — тольяттинский «Акрон». По оценке Transfermarkt команда из Самарской области заплатила за боснийца Ифета Джаковаца 1 млн евро — в 33 раза меньше, чем «Зенит» — за Луиса Энрике.
Петербургский клуб по ходу сезона вернул из аренды словенского защитника Ваню Дркушича. Бывший игрок «Сочи» прошлым летом пошел на повышение, после чего отправился в сербскую «Црвену Звезду». После январских матчей Лиги чемпионов он присоединится к «сине-бело-голубым».
Кого не увидим в Абу-Даби
«Зенит» этой зимой отметился в том числе и продажами футболистов. Помимо уже названных Вендела и Артура, клуб расстался с получившим российское гражданство полузащитником Клаудиньо. Он перебрался в катарский «Аль-Садд».
Получается, что звездное трио полузащитников «Зенита» Вильмар Барриос — Вендел — Клаудиньо уже сыграло последний матч в таком составе. Через полгода от этой связки останется только колумбийский опорник. Это значит, что болельщиков ожидает серьезная перестройка игры.
«Спартак» после прихода нового спортивного директора (Франсис Кахигао сменил ушедшего в конце прошлого года Томаша Амарала) затеял чистку состава. Клуб разорвал контракты с нападающим Виллианом Жозе, защитником Томашем Таварешем и вратарем Александром Селиховым.
Другие сделки клубов РПЛ как на вход, так и на выход, не потрясают воображение. Не исключено, что некоторые трансферы произойдут прямо во время Зимнего кубка РПЛ.