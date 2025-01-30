Мощный разогрев перед рестартом сезона! Что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ

Ранее издание Globo сообщало, что бразилец хочет покинуть «Динамо» и вернуться на родину, так как испытывает дискомфорт из-за продолжающейся СВО. Сам игрок опроверг эту информацию. Как бы то ни было, «Динамо» направило бразильским командам заявление, в котором говорилось о недопустимости проведения переговоров с игроком без санкции со стороны московского клуба. Один из ключевых игроков «бело-голубых» не смог сбежать в Бразилию. Теперь, если уход Бителло и состоится, то только на устраивающих «Динамо» условиях.