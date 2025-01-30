Мелкадзе вернулся в «Ахмат»

Мелкадзе ранее выступал за грозненский клуб в сезоне-2020/21. Он сыграл в 24 матчах в различных турнирах и забил три мяча. Также в России нападающий играл за московский «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Сочи». Последним клубом Мелкадзе был грузинский «Колхети-1913».