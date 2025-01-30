Мелкадзе вернулся в «Ахмат»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Нападающий Георгий Мелкадзе перешел в грозненский «Ахмат», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на 2,5 года. Форвард перешел на правах свободного агента. Мелкадзе уже принимает участие в зимних сборах «Ахмата» и оформил хет-трик в матче с сербским клубом «Нови-Пазар».
Мелкадзе ранее выступал за грозненский клуб в сезоне-2020/21. Он сыграл в 24 матчах в различных турнирах и забил три мяча. Также в России нападающий играл за московский «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Сочи». Последним клубом Мелкадзе был грузинский «Колхети-1913».