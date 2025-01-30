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Канищев: «Зениту» некогда экспериментировать и вытягивать Малкома за уши из плохой формы

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал новости о желании бразильского вингера Малкома вернуться в стан сине-бело-голубых.

Источник: Чемпионат.com

Сейчас Малком выступает за «Аль-Хиляль».

«“Зениту” нужно всё, что может более-менее двигаться. Неизвестно, в каком состоянии сейчас Малком. В “Зените” он только последний год хорошо выглядел. Если сможет быть полезным, то надо возвращать. Игроку достаточно не поиграть два-три месяца, чтобы потерять тонус. Тогда это будет уже не тот игрок. Футболист должен быть в хорошей форме. Остался один круг в чемпионате, “Зениту” некогда экспериментировать и вытягивать Малкома за уши из плохой формы», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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