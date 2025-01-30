Дьяков: Малком погрелся и заработал денег в Саудовской Аравии — можно вернуться в Россию

«Я не слежу за чемпионатом Саудовской Аравии и не знаю, в какой форме находится Малком. Если он в таком же порядке, почему бы ему не вернуться в “Зенит”? Он переехал в Аравию, погрелся и заработал ещё больше денег, а теперь можно вернуться в Россию», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.