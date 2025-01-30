Стало известно, какую сумму получит «Коло-Коло» за трансфер Солари в «Спартак»

По информации источника, в 2022 году при покупке «Ривер Плейт» Солари у «Коло-Коло» чилийский клуб оставил за собой 40% прав на аргентинского футболиста. При этом «Ривер Плейт» заплатил за трансфер Солари $ 4 млн. Подчёркивается, что потенциальный переход нападающего в «Спартак» оценивается в сумму в районе $ 12 млн. Таким образом, «Коло-Коло» может заработать на трансфере Солари в стан красно-белых больше, чем с его первоначальной продажи в «Ривер Плейт».