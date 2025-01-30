Суд арестовал экс-главу «Фонбета» Сергея Анохина по обвинению во взятке

Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что расследование в отношении Анохина связано с его работой в футбольном клубе «Химки». Он руководил клубом с 2020 по 2021 год. В декабре прошлого года был задержан ведущий инвестор «Химок» бизнесмен Туфан Садыгов по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Садыгов задолжал почти 3 млрд руб. по договору поручительства крупному банку, в октябре бизнесмена признали банкротом. В январе суд отпустил его под залог 20 млн руб. В самом клубе опровергли связь задержания Анохина с клубом. «Никакого отношения ситуация с Сергеем Анохиным не имеет ни к инвесторам “Химок”, ни к самому клубу», — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе клуба.