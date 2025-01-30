Суд арестовал юриста по уголовному делу экс-гендиректора «Фонбета»

В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к «Химкам» человек — инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе «Химок» отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.