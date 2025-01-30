Суд арестовал юриста по уголовному делу экс-гендиректора «Фонбета»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал юриста Степана Грицкова по уголовному делу в отношении экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина о даче взятки в 60 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Грицкову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта», — огласила решение судья.
Слушателей допустили только до оглашения резолютивной части постановления.
В четверг суд планирует рассмотреть вопрос и об аресте Анохина.
Грицков — один из трех фигурантов этого дела. СК в пресс-релизе называл его юристом, а прокуратура — частным детективом. Судебное заседание фактически проходило в закрытом режиме, хотя суд такое решение не принимал — судебный пристав якобы забыл пригласить слушателей в зал заседаний, процесс начался без публики.
По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и юрист.
Как уточнила прокуратура, посредники, сообщив взяткодателю о требуемой сумме в 60 миллионов рублей, 28 января на автозаправке в Красногорске передали 10 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, действующему в рамках оперативного эксперимента. Среди задержанных — частный детектив, добавили в надзорном ведомстве.
Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Анохин — бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба «Химки», до последнего времени занимал должность генерального директора букмекерской компании «Фонбет».
В середине декабря 2024 года был задержан ещё один близкий к «Химкам» человек — инвестор футбольного клуба Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе «Химок» отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.