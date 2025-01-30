«Локомотив» разгромил китайский «Чжэцзян» в контрольном матче

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. «Чжэцзян» завершил сезон-2024 чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице.