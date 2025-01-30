Гендиректор «Фонбета» Анохин признал свою вину по делу о взятке на 60 млн

«Он [Анохин] сам все выдал, выдал телефон, все это есть в выписке. Он не намерен скрываться или воспрепятствовать. Он сам явился и написал явку с повинной, выдал всех лиц. Все, что знал, он рассказал довольно подробно», — заявил адвокат Анохина.