«Фонбет» подал иск против Анохина

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Букмекерская компания «Фонбет» подала иск против бывшего генерального директора Сергея Анохина, сообщили РИА Новости в организации.
«Фонбет» инвестирует миллиарды рублей в социальные проекты и поощряет развитие массового спорта в нашей стране. Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает «Фонбету» право применять все законные методы для восстановления справедливости. В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах", — заявили в компании.
По версии СК, Анохин, желая избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. Были задержаны Анохин, один из руководителей подразделений столичного главка МВД и индивидуальный предприниматель Степан Грицков.
Фигурантам предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Анохин — бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза, экс-гендиректор подмосковного футбольного клуба «Химки», до последнего времени занимал должность генерального директора «Фонбета».
В середине декабря 2024 года был задержан инвестор футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В пресс-службе «Химок» отметили, что ситуация с Анохиным не имеет отношения ни к клубу, ни к его инвесторам.