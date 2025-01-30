«Спартак» по-прежнему в порядке! Победный гол «Краснодару» — чистый восторг

Можно сколько угодно рассуждать о том, что сборы — поле для экспериментов. Об уровне готовности соперников, который может быть разным в зависимости от даты выхода из отпуска и предлагаемых тренерским штабом нагрузок. Но доходит дело до матчей, и все надеются разглядеть что-то новое, познакомиться с новобранцами. Тем более когда речь идет о зимующем на первой строчке «Краснодаре» и «Спартаке», который осенью называли чемпионом по качеству футбола. За тур до ухода на каникулы москвичи как раз разбили «быков» на их стадионе, зеркально ответив на домашние 0:3.