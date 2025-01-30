Константин Генич: Луис Энрике по ожиданиям — это как минимум Малком

«Луиса Энрике видел в “Бетисе”. У него классные данные, все говорили, что это суперталант. Но в “Бетисе” он забивал мало, и командировка не удалась. В Бразилии он просто разрывал, стал лучшим игроком, выступал в сборной. По ожиданиям это как минимум Малком, и дебюта жду с большой интригой. “Зенит” умел не только тратить, но и отпускать футболистов. То, что договорились выгодно по Клаудиньо и договорились о том, что Вендел останется, — хорошо. Это важнейший элемент в середине. А Клаудиньо в последний год приходилось говорить — надо, надо, надо. Он, может, ещё хотел, но уже не мог. Первые два года в РПЛ он творил с мячом чудеса.



Летом “Зенит” оперативно сработал по трансферам, когда взяли новичков перед сборами. Сейчас то же самое, но зимой», — приводит слова Генича «РБ Спорт».