«Зенит» готовит предложение на € 25+5 млн, чтобы подписать Уэсли — Рафаэль

По информации источника, с учётом бонусов предложение сине-бело-голубых может достичь суммы в € 30 млн. Подчёркивается, что «Фламенго» готов продать Уэсли, но хочет сделать это только летом. Сам футболист не испытывает сильного желания переходить в «Зенит».