«Спартак» достиг принципиальной договоренности о переходе вратаря ЦСКА

В сентябре футболиста отстранили от команды после интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором Помазун допустил свой переход в стан главных исторических соперников ЦСКА. Генеральный директор клуба по спортивным вопросам Евгений Шевелев говорил, что Помазун был отстранен от тренировок с основной командой, поскольку его интервью, в котором он допустил переход в «Спартак», вышло «просто не вовремя».