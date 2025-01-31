«Химки» со счетом 6:1 разгромили «Черноморец» в товарищеском матче

На 8-й минуте форвард «Химок» Олег Трофимов открыл счёт в матче. На 41-й минуте Александр Руденко удвоил преимущество подмосковного клуба. Спустя две минуты игрок «Черноморца» Вячеслав Кротов отыграл один мяч. На 65-й минуте полузащитник красно-чёрных Лукас Вера сделал счёт 3:1, а спустя 12 минут аргентинец оформил дубль. На 82-й минуте Зелимхан Бакаев забил пятый мяч в ворота новороссийского клуба, а на 85-й минуте Роберт Мехия установил на табло окончательный счёт.