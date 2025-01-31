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Футболисты «Рубина» обыграли «Торпедо» в товарищеском матче

Футболисты «Рубина» обыграли «Торпедо» в контрольном матче на сборах в Турции.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл московское «Торпедо» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции.

Встреча, которая прошла в пятницу в Белеке, закончилась со счетом 2:0. Голы забили Велдин Ходжа (48-я минута) и Богдан Йочич (77).

Казанцы ушли на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, москвичи идут вторыми в Первой лиге.

В других матчах самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с новороссийским «Черноморцем» (1:1), а грозненский «Ахмат» разгромил болгарский «Септември» (3:0).

Рубин
Торпедо