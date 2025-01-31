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Самородов забил гол и помог разгромить европейский клуб

Нападающий сборной Казахстана и грозненского «Ахмата» Максим Самородов отличился в матче своего клуба, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ахмат"

На турецких сборах грозненцы встречались с болгарским «Септември». Матч завершился разгромной победой «Ахмата» со счетом 3:0.

Первый гол на 36-й минуте забил Самородов, аккуратно поразивший дальний угол ворот.

На 40-й минуте Лечи Садулаев с пенальти сделал счет 2:0.

Окончательный результат на 53-й минуте, также с пенальти оформил тунисский полузащитник Надер Гнабри.

Отметим, что подготовительные сборы «Ахмата» в Белеке продлятся до 10 февраля.

Соперниками подопечных Сергея Ташуева также станут сербская команда «Графичар», казахстанский «Кызылжар», российские клубы «Енисей» (Красноярск) и «Арсенал» (Тула).

Отметим, что в первой части сезона Самородов провел за грозненцев 12 матчей в российской премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.

РПЛ возобновится весной, 1 марта «Ахмат» примет на своем поле казанский «Рубин».

Ахмат