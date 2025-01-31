Карпин возмущался судьёй, ЦСКА показал новую схему, а Мусаев — идеально забил. Видео

Команды бодро носились в начале тайма, а потом немного выдохлись и сбавили темп. Сказываются нагрузки на сборах. Дивеев и Максим Осипенко в середине первого тайма даже немного тормозили одноклубников — просили не спешить, а контролировать мяч. В итоге команды сообразили всего три удара в створ на двоих в первом тайме. «Спартак» и «Краснодар» забили два мяча до перерыва, ЦСКА и «Ростов» — ни одного. Ближе всех к голу был Файзуллаев, но мяч после красивого удара футболиста ЦСКА вонзился в перекладину.