«Надежда умирает последней». Марко Николич — о трансферах ЦСКА зимой

«По усилению — ничего нового. Но есть надежда, она умирает последней. После долго времени у ЦСКА есть средства на усиление команды, и этим надо пользоваться.



Отсутствие трансферов дополнительно мотивирует. Я не нервничаю, доволен своими ребятами. Никакой фрустрации это не производит», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.