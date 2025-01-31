Марко Николич высказался об изменении игровой схемы ЦСКА на сборах

«В перестроении на другую схему нет ничего сложного, это просто футбол. Ромб в ЦСКА — не тот, что был у меня в “Локомотиве”. Футбол изменился. Есть другие требования», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.