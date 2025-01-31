Глебов рассказал о подготовке «Ростова» ко второй части сезона РПЛ

«Естественно и понятно, что наше состояние сейчас не оптимальное. Все команды под нагрузками, и сейчас самое главное — не получить травму и подготовится к сезону на 100%. Хотелось бы выдать такую же часть чемпионата, как в прошлом году», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.