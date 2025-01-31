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Глебов рассказал о подготовке «Ростова» ко второй части сезона РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался относительно подготовки жёлто-синих ко второй части сезона чемпионата России.

Источник: Чемпионат.com

«Естественно и понятно, что наше состояние сейчас не оптимальное. Все команды под нагрузками, и сейчас самое главное — не получить травму и подготовится к сезону на 100%. Хотелось бы выдать такую же часть чемпионата, как в прошлом году», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с московским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 19 очков.

Ростов