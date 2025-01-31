Капитан «Ростова» Глебов отреагировал на слухи о переходе в «Динамо»

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» и «Ростов» ведут активные переговоры по трансферу Данила Глебова. Отмечалось, что «Динамо» предложило «Ростову» € 8 млн за полузащитника, где € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 3 млн — в рассрочку и несколько траншей.