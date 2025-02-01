Никита Чернов: слова Кокорина про уровень РПЛ — мнение, переживём

«Это мнение Кокорина. Как считает нужным, так и говорит. Я не согласен с этими словами. В любом случае в РПЛ есть хорошие иностранцы. Уровень, может быть, где-то и просел, если сравнивать с ребятами, с которыми я начинал. Потом мы лет через 20 скажем, что были чуть сильнее следующего поколения. Если он так считает, ничего страшного. Переживём», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.