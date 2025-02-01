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Никита Чернов: слова Кокорина про уровень РПЛ — мнение, переживём

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о скандальной реплике нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина про уровень РПЛ.

Источник: ФК «Арис»

«Это мнение Кокорина. Как считает нужным, так и говорит. Я не согласен с этими словами. В любом случае в РПЛ есть хорошие иностранцы. Уровень, может быть, где-то и просел, если сравнивать с ребятами, с которыми я начинал. Потом мы лет через 20 скажем, что были чуть сильнее следующего поколения. Если он так считает, ничего страшного. Переживём», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее 33-летний экс-нападающий московского «Динамо», «Анжи», «Зенита», «Сочи» и «Спартака» Александр Кокорин в резко уничижительной форме высказался об уровне РПЛ с 2019 года.

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