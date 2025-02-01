10 главных событий в РПЛ за январь, которые вы могли пропустить

Тренер ЦСКА Марко Николич работает с имеющимся составом. В интервью «Чемпионату» осенью серб отметил, что на сборах команду ожидает перестройка системы игры: «Ромб или что-то другое, но что-то новое будет. Я хочу, чтобы у нас было два-три варианта. Уже наиграли 3−4−3, есть вариант с 3−5−2, однако надо наиграть что-то новое. Будут наигрываться четыре защитника? Конечно. Это надо делать на зимних сборах, но всё зависит и от селекции. Между собой мы всё это обсуждаем. Будет три сбора, уже есть программа, знаем числа игр. Все стараются, у нас есть хорошая команда. А у меня в голове есть то, что нам точно надо».