Семак заявил, что в «Зените» могут появиться еще два новичка в зимнее трансферное окно

— Посмотрим, у нас возвращается и Ваня Дркушич, который был в аренде. Примем решение по Ду Кейросу. Что касается Саласара, то есть игроки, с которыми клуб ведет переговоры. Думаю, их будет немного. Буквально 1−2 игрока.