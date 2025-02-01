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Семак заявил, что в «Зените» могут появиться еще два новичка в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трансферную кампанию клуба в зимнее трансферное окно.

Источник: ФК "Зенит"

— Ждете ли Саласара? Сколько ждете новичков в это окно?

— Посмотрим, у нас возвращается и Ваня Дркушич, который был в аренде. Примем решение по Ду Кейросу. Что касается Саласара, то есть игроки, с которыми клуб ведет переговоры. Думаю, их будет немного. Буквально 1−2 игрока.

— Успеют ли новички вписаться в схему?

— Не успеют, но будем смотреть, кто и как воспринимает информацию. Например, Педро приезжает чуть-чуть попозже. У любой команды есть обстоятельства, мы при них работаем.

Ранее сообщалось, что «Брага» достигла договоренности с «Зенитом» по трансферу Саласара за 22 миллиона евро.

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