Семак о трансферах «Зенита»: Номинально это обмен игроков, и клуб в это трансферное окно ничего не тратит

В случае с Клаудиньо — он сам изъявил желание, и, я думаю, было найдено решение, которое устроило игрока. Безусловно, на эту позицию мы сейчас ищем игрока. Что касается Артура, то, конечно, мы ждали от него большего, но, наверное, у него не совсем все получилось, хотя он тоже внес свою лепту, и мы благодарны ему за это.