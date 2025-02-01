«Зенит» избавился от Изидора: «Сандерленд» выкупил. Сейчас он сражается за выход в АПЛ

Были и неудачи. Например, в игре против «Бернли» 17 января бывший зенитовец дважды не реализовал пенальти в концовке: первый 11-метровый Изидор смазал на 86-й минуте, второй — на 97-й. Тем не менее прямо сейчас он является лучшим снайпером «Сандерленда» с девятью мячами и входит в топ-15 бомбардиров чемпионшипа. Видно, что ему очень нравится на Туманном Альбионе. А особенно комфортно Вильсону работается с главным тренером Режисом Ле Бри. Именно он был инициатором приглашения нападающего в Англию, так как отлично знает его по академии «Ренна».