Гол Промеса принес «Дубай Юнайтед» победу во втором дивизионе чемпионата ОАЭ

Единственный гол на 86-й минуте забил экс-форвард «Спартака» Квинси Промес.
«Дубай Юнайтед» (21 очко) занимает шестое место в турнирной таблице. «Масфут» (14) идет девятым.
Чемпионат ОАЭ. Второй дивизион. 15-й тур
«Дубай Юнайтед» дома победил «Масфут» в матче 15-го тура второго дивизиона чемпионата ОАЭ — 1:0.
Единственный гол на 86-й минуте забил экс-форвард «Спартака» Квинси Промес.
«Дубай Юнайтед» (21 очко) занимает шестое место в турнирной таблице. «Масфут» (14) идет девятым.
Чемпионат ОАЭ. Второй дивизион. 15-й тур