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Гол Промеса принес «Дубай Юнайтед» победу во втором дивизионе чемпионата ОАЭ

«Дубай Юнайтед» дома победил «Масфут» в матче 15-го тура второго дивизиона чемпионата ОАЭ — 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте забил экс-форвард «Спартака» Квинси Промес.

«Дубай Юнайтед» (21 очко) занимает шестое место в турнирной таблице. «Масфут» (14) идет девятым.

Чемпионат ОАЭ. Второй дивизион. 15-й тур

«Дубай Юнайтед» — «Масфут» — 1:0 (0:0)

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