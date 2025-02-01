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Промес на глазах у руководства «Спартака» принес победу «Юнайтед» в ОАЭ

«Юнайтед», за который выступает голландский форвард, обыграл «Масфут» со счетом 1:0. Промес забил на 87-й минуте. Игру посетили спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао и генеральный директор московского клуба Олег Малышев.

Источник: Чемпионат.com

Бывший форвард московского «Спартака» Квинси Промес, который выступает за «Юнайтед» из Дубая, забил победный гол в домашнем матче 15-го тура чемпионата ОАЭ против «Масфута».

Встреча завершилась со счетом 1:0, 33-летний Промес вышел в основном составе и отличился на 87-й минуте.

«Матч ТВ» сообщил, что эту встречу посетили спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао и генеральный директор московского клуба Олег Малышев.

У Промеса прошлым летом завершился контракт со «Спартаком», футболист с конца февраля прошлого года не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора — за нападение с ножом на кузена. В мае Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.

Промес 5 сентября подписал контракт с «Юнайтед» из Дубая (второй дивизион чемпионата ОАЭ) до конца сезона 2024/25. Его клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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