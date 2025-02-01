Промес на глазах у руководства «Спартака» принес победу «Юнайтед» в ОАЭ

У Промеса прошлым летом завершился контракт со «Спартаком», футболист с конца февраля прошлого года не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора — за нападение с ножом на кузена. В мае Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.