«Факел» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в товарищеском матче

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты воронежского «Факела» и «Нижнего Новгорода» сыграли вничью в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в турецком городе Белек, состояла из трех таймов и завершилась со счетом 1:1. У «Факела» отличился Александр Ломовицкий (43). «Нижний Новгород» от поражения спас Станислав Магкеев (64).
Арендованный 27 января у казанского «Рубина» Ломовицкий забил свой первый гол в составе «Факела».
«Нижний Новгород» (16 очков) ушел на зимний перерыв, занимая 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Факел» (14) располагается на 14-й строчке.