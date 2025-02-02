«Овчинников называл меня толстым». Вратарь, который сменит ЦСКА на «Спартак»

«Илье просто не повезло, потому что он находится в клубе, где есть Акинфеев и Тороп, который прогрессирует, — объяснил Николич “Чемпионату” в конце 2024 года. — А сам он очень качественный вратарь, может быть, в топ-5−6 лучших в чемпионате России. Почему я его отстранил? Можно сказать, что он заплатил цену за то, в чём сам не до конца виноват. Может, это ошибка медиаотдела. Но, по моему воспитанию, игроку ЦСКА нельзя переходить в “Спартак” и наоборот. И нельзя даже говорить об этом. То есть можно, я не вижу ничего страшного, но тогда ты не будешь играть здесь». Тем не менее Илья всё-таки уходит к принципиальному сопернику.