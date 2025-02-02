«Спартак» предложил 16 миллионов евро за игрока сборной Тринидада и Тобаго

По данным источника, российский клуб перебил трансферные предложения команд из Франции и Англии, которые также претендуют на 27-летнего форварда сборной Тринидада и Тобаго. При этом «красно-белые» предложили футболисту личный контракт с зарплатой 2,5 млн евро за сезон, московская команда рассматривает его в качестве замены нападающему сборной Коста-Рики Манфреду Угальде.