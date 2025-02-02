«Спартак» предложил 16 миллионов евро за игрока сборной Тринидада и Тобаго

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» предлагает греческому АЕКу 16 млн евро за футболиста Леви Гарсию, сообщает gazzetta.gr.
По данным источника, российский клуб перебил трансферные предложения команд из Франции и Англии, которые также претендуют на 27-летнего форварда сборной Тринидада и Тобаго. При этом «красно-белые» предложили футболисту личный контракт с зарплатой 2,5 млн евро за сезон, московская команда рассматривает его в качестве замены нападающему сборной Коста-Рики Манфреду Угальде.
Отмечается, что сам футболист уже выразил желание покинуть греческий клуб.
Гарсия выступает за АЕК с 2020 года. В текущем сезоне он сыграл 22 матча, в которых забил десять мячей и сделал три передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 15 млн евро.