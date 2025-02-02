Дюкова единогласно переизбрали на пост президента РФС

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков переизбран на новый четырехлетний президентский срок.
В воскресенье в Москве состоялась внеочередная конференция РФС, на которой прошли выборы президента и членов исполкома организации. Дюков был единственным кандидатом на президентский пост, его избрали единогласно.
Глава компании «Газпром нефть» Дюков был избран президентом РФС в феврале 2019 года и переизбран на этот пост в феврале 2021-го. С 2008 по 2017 год Дюков занимал пост президента петербургского «Зенита».