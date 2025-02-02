Делегаты конференции РФС избрали новый состав исполкома

президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов президент Суперлиги по футзалу Григорий Иванов генеральный директор ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц председатель совета директоров ФК «Динамо» Дмитрий Гафин президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский президент Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири Михаил Бочкарев председатель Союза федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Лом-Али Ибрагимов президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин президент Союза федераций футбола «Сибирь» Владимир Евтушенко президент Объединения федераций футбола «Северо-Запад» Николай Голубев президент Союза федераций футбола «Центр» Эдуард Малый президент Футбольного союза «Приволжье» Владимир Афанасьев президент Московской федерации футбола Александр Старцев первый вице-президент РФС Никита Симонян президент Федерации футбола «Золотое кольцо» Алексей Комаров генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович президент Союза ветеранов футбола Александр Мирзоян президент ПФК ЦСКА Евгений Гинерсоветник президента РФС Игорь Каменской председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев председатель комитета РФС по маркетингу, президент Федерации футбола Московской области Денис Соловьев.