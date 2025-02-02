Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак»

Помазун — воспитанник ЦСКА. За основной состав армейцев с 2017 года он сыграл 10 матчей. Большую часть карьеры он провел на правах аренды за екатеринбургский «Урал» (117 матчей, 30 игр на ноль). В этом сезоне Помазун не провел ни одного матча. В сентябре вратарь был отстранен от тренировок с командой за то, что выразил готовность перейти в «Спартак».