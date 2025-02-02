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Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак»

Воспитанник футбольного клуба ЦСКА вратарь Илья Помазун перешел в «Спартак».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вратарь Илья Помазун перешел из московского футбольного клуба ЦСКА в столичный «Спартак», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Соглашение с 28-летним голкипером рассчитано на 2,5 года.

Помазун — воспитанник ЦСКА. За основной состав армейцев с 2017 года он сыграл 10 матчей. Большую часть карьеры он провел на правах аренды за екатеринбургский «Урал» (117 матчей, 30 игр на ноль). В этом сезоне Помазун не провел ни одного матча. В сентябре вратарь был отстранен от тренировок с командой за то, что выразил готовность перейти в «Спартак».

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