«Слова Кокорина про РПЛ — неаргументированный наброс». Дюков — о сопернике сборной России и диалоге с УЕФА и ФИФА

— Было обсуждение моего доклада в том числе, наших показателей и планов на будущее. Безусловно — и это отметил представитель УЕФА, — то, как развивается проект «Футбол в школе», на какой он вышел уровень, интересно коллегам из ФИФА и УЕФА. И они ставят его в пример другим федерациям. Они считают, что мы являемся эталоном в плане реализации этого проекта. Вполне возможно, что они попытаются распространить его на другие страны и рекомендовать наш опыт другим ассоциациям.