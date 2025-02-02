В «Спартаке» продолжаются перемены. Помазун — первая покупка Кахигао, с Шамаром скоро попрощаются

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао принялся за работу с первого же дня в Москве. При нем красно-белые быстро попрощались с Виллианом Жозе, Томашем Таварешем и Александром Селиховым. Впереди расставание с еще одним форвардом, который оказался не нужен Деяну Станковичу — Шамаром Николсоном. По информации Sport Baza, московский клуб договорился с ямайцем о расторжении контракта.
Но есть и первый трансфер на вход в 2025 году: 2 февраля пресс-служба «Спартака» официально объявила о переходе Ильи Помазуна из ЦСКА, который составит конкуренцию Александру Максименко во вратарской линии.
Шамар наконец-то уходит
Николсон пришел в «Спартак» в 2021 году. За это время красно-белые натерпелись с ямайским весельчаком: он то уходил в аренду, то говорил, что никогда не покинет Россию и будет доказывать свою состоятельность здесь.
История действительно затянулась. После возвращения из французского «Клермона» москвичи хотели продать Шамара, но не получалось. А в очередную аренду он ехать не хотел. Агент футболиста же уверенно заявлял, что его клиент останется в команде этой зимой.
Однако «Спартак» все-таки нашел способ, как избавиться от ненужного игрока. Клуб договорился с Николсоном о расторжении контракта, но в сделке присутствует и третья сторона — «Тихуана». Именно мексиканцы заплатят ямайцу основную часть компенсации за оставшийся срок соглашения. Как сообщает Sport Baza, «ацтекские псы» переведут Шамару 1,6 миллиона евро. Осталось только дождаться официального объявления.
И Николсон уходит на красивой ноте. В последнем матче «Спартака» в Winline Зимнем Кубке РПЛ с «Краснодаром» (3:2) форвард отдал элегантную передачу пяткой на победный гол Даниила Зорина. Кто же тогда мог предположить, что этот шедевральный пас станет его последним действием в красно-белой футболке?
Новый вратарь
В «Спартаке» вратарский вопрос встал остро после ухода Селихова, ведь Деян Станкович остался лишь с двумя голкиперами. Один из них железно основной — 26-летний Александр Максименко, отыгравший во всех 18 турах. Второй — 37-летний Александр Довбня, перешедший в июле и до сих пор не дебютировавший. На сбор в ОАЭ красно-белым пришлось взять молодых ребят из академии — Дмитрия Мельника и Илью Тихомирова, но было понятно, что никто в клубе не рискнет входить во вторую часть сезона с таким ненадежным набором.
«Спартаку» требовался как минимум страхующий вратарь, и Помазун с его опытом игры в РПЛ вполне подходил на эту роль. Илья — воспитанник ЦСКА, но за родную команду он сыграл всего десять матчей. Главным же клубом в его карьере можно назвать «Урал» — за екатеринбуржцев у вратаря набралось 100 встреч за четыре сезона в аренде.
Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на 2,5 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки — 1,2 миллиона евро.
«Помазун успешно прошел в Москве углубленное медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Дубае», — сообщает пресс-служба «Спартака».
При этом голкиперу еще нужно будет набрать форму. Он не играл в официальных матчах больше восьми месяцев: в 2024 году ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с командой после того, как тот в интервью допустил возможность перехода в «Спартак».
«Переговоры длились на протяжении трех недель, до этого были просто разговоры по поводу интереса. Когда узнал, что “Спартак” мной интересуется, это было большой честью для меня. Надеюсь, что смогу не подвести великий клуб», — заявил новичок красно-белых.
Роман Кольцов