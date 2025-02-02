В «Спартаке» продолжаются перемены. Помазун — первая покупка Кахигао, с Шамаром скоро попрощаются

В «Спартаке» вратарский вопрос встал остро после ухода Селихова, ведь Деян Станкович остался лишь с двумя голкиперами. Один из них железно основной — 26-летний Александр Максименко, отыгравший во всех 18 турах. Второй — 37-летний Александр Довбня, перешедший в июле и до сих пор не дебютировавший. На сбор в ОАЭ красно-белым пришлось взять молодых ребят из академии — Дмитрия Мельника и Илью Тихомирова, но было понятно, что никто в клубе не рискнет входить во вторую часть сезона с таким ненадежным набором.